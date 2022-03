Depuis 2019, le maillot des joueurs de l'OM est affublé du sigle de la société de livraison de plats cuisinés Uber Eats. Un fait qui pourrait changer la saison prochaine, alors que le contrat entre cette dernière et le club phocéen arrive à échéance au terme de l'exercice actuel. Cazoo pourrait ainsi lui succéder.



Comme l'indique L’Équipe ce samedi, Uber Eats et la direction marseillaise discutent depuis plusieurs mois d'une éventuelle prolongation de partenariat, mais les négociations s'avèrent compliquées et "délicates". De quoi ouvrir la porte à d'autres prétendants.

Cazoo, ça avance

Au premier rang de ceux-là, le média sportif cite Cazoo. Marque anglaise, la société est spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion. Elle a déjà apposé son logo par le passé sur un autre maillot, celui d'Everton du coté de la Premier League. L’Équipe précise qu'entre l'OM et Cazoo, "les pourparlers sont bien avancés".