OM : Seko Fofana, la rumeur avérée ?

Les échos d'un potentiel départ de Seko Fofana à l'Olympique de Marseille semblent prendre de l'ampleur. Précédemment, un journaliste du média en ligne marocain lionsdelatlas.ma évoquait un transfert du milieu de terrain du RC Lens contre un chèque de 30 millions d'euros. Et cette fois-ci, c'est au tour de Romain Haering de faire état d'un accord entre l'international ivoirien et le club phocéen.

Le journaliste et chroniqueur pour le Phocéen affirme qu'un arrangement existerait bel bien entre Fofana et le vice-champion de France. Toutefois, ce dernier indique également que les deux parties devront faire face aux exigences des Sang et Or, qui ne comptent pas se séparer d'un de leurs joueurs cadres à vil prix.

On est très loin en revanche d’un accord avec Lens

« Lens n’est pas du tout vendeur, Lens veut faire une grosse vente s’il part. Ils n’ont aucun intérêt à le vendre, c’est leur meilleur joueur. Fofana, pour moi, Lens va le garder ou le vendre à 40 millions d’euros. Mais d’après ce que je sais, Pablo Longoria travaille sur le dossier à tel point qu’il a ficelé un accord entre le joueur et l’Olympique de Marseille sur le plan contractuel », a ainsi déclaré le présentateur télé.

« Concrètement, si l’OM arrive à convaincre Lens, Fofana est d’accord pour venir à l’OM", a renchéri Romain Haering, avant d'ajouter :"Ça, je le tiens de source sûre, je ne vous le dirais pas sinon. On est très loin en revanche d’un accord avec Lens, qui ne veut pas le brader et ça peut très bien se comprendre ». Des déclarations qui laissent donc envisager la nécessité pour les Ciel et Blanc de se séparer de certains de leurs joueurs s'ils souhaitent mener à bien cette opération. Côté Olympiens, Duje Ćaleta-Car, poussé vers la sortie, et Bemba Dieng, qui jouit d'une belle cote sur le marché des transferts, feraient d'ailleurs partie des candidats envisagés à un futur départ.