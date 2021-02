OM : Sampaoli, une philosophie "droit au but"

C'est officiel depuis ce vendredi soir, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023. Le coach argentin possède un CV déjà garni par quelques expériences. Vainqueur de la Copa America en tant que sélectionneur du Chili, il avait su disposer de l'Argentine de Lionel Messi en 2015 (0-0 ; 4 tirs au but à 1). Lors de cette finale, il avait notamment opté pour des prises à deux voire trois joueurs sur son compatriote afin de minimiser son influence et parvenir, par la suite, à remporter la première Copa America de l'histoire de la sélection chilienne.



Appréciant Marcelo Bielsa, l'amour que Sampaoli porte à l'actuel entraîneur de Leeds peut parfois sembler inconsidéré, comme il l'avoua à So Foot, il y a quelques années. "J’allais voir tous ses entraînements à Newell’s, j’écoutais toutes ses conférences, la manière dont il transmettait ses valeurs et l’idée qu’il avait du foot, la volonté de toujours faire le jeu. J’ai ressenti une adhésion totale. J’enregistrais les matchs de Newell’s, j’analysais certaines phases de jeu sur vidéo pendant des heures, je décortiquais tout. Ses entraînements aussi. Je passais quatorze heures par jour à penser à Bielsa."

"Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur"

Pas forcément rattaché à un système de jeu en particulier, tant il est capable de faire évoluer son équipe dans différents schémas (3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1...), Sampaoli est en revanche intransigeant à propos de la récupération du cuir, comme l'a confirmé Adil Rami, son ancien joueur au FC Séville, de 2016 à 2017. "Je crois qu’on avait entre 5 et 7 secondes pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Après chaque perte de balle, il veut que personne ne tourne le dos au jeu. Il n’y a pas de replacement: il veut des pitbulls", a-t-il assuré au micro de RMC. Dans son caractère, le natif de Santa Fe est quelqu'un d'expressif, comme le prouve son attitude sur le bord du terrain : en mouvement permanent. Sur le banc du FC Séville, l'aventure aura été courte d'une seule année ; le club andalou parvenant à titiller le Real Madrid et le FC Barcelone durant une partie de la saison, avant de s'écrouler par la suite. Sampaoli partira pour son "rêve" avant la fin de son contrat : diriger la sélection de l'Argentine.



Une sélection qu'il a su "mener" en Russie pour le Mondial 2018. Toutefois, la suite a été un échec, avec l'élimination face aux Bleus de Didier Deschamps en huitièmes de finale du tournoi (4-3), avec les réalisations très médiatisées de Kylian Mbappé et Benjamin Pavard, face au chaos généralisé de l'Albiceleste. Sampaoli sera démis de ses fonctions le 15 juillet 2018 et continuera sa carrière à Santos (2018-2019) puis à l'Atlético Mineiro (2020-2021), sans véritables faits d'armes.

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2021