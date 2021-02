Marseille : Eyraud évincé, Longoria le remplace !

Des changements à Marseille ! Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a décidé de se séparer de Jacques-Henri Eyraud, qui demeure au conseil de surveillance. Le désormais ex-président marseillais est remplacé par l’actuel directeur sportif, Pablo Longoria, qui devient donc président du directoire de l'OM. Jorge Sampaoli, lui, est nommé coach de l'équipe première. Tout ceci a été confirmé par l'agence de communication de Frank McCourt, Image 7 et le club.

Communiqué de l'OM

Frank McCourt annonce de profonds changements, ouvrant un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille.

Pablo Longoria est nommé président du directoire de l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli, entraîneur de renommée internationale, est nommé à la tête de I'équipe première.

Frank McCourt se rend à Marseille pour y rencontrer des groupes de supporters et des dirigeants locaux.

L'Olympique de Marseille ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa grande histoire. Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l'OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, et Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'équipe première du club.

Pablo Longoria, qui occupe le poste de directeur du football de l'OM depuis le 3 août 2020, devient président du directoire et président de l'OM, avec effet immédiat. À ce titre, Longoria sera responsable de la gestion du club, tant sur le plan sportif que sur le plan économique. Il a précédemment travaillé comme recruteur au Newcastle United F.C. en Angleterre, au Recreativo de Huelva en Espagne, au Sassuolo Calcio aux États-Unis et à l'Atalanta B.C. en Italie. De 2015 à 2018, il a été responsable du recrutement et Scouting Manager de la Juventus F.C., puis, en tant que directeur sportif du Valencia CF, il a directement contribué au retour de Valence sur la scène européenne avec un retour à la Ligue des Champions de l'UEFA et l’obtention d’un trophée (Coupe d’Espagne).

"C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès", a déclaré Frank McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille. "J'ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n'a d'égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l'OM".

Pablo Longoria a déclaré : "L'histoire et la culture de ce club sont véritablement uniques. Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football. Nous souhaitons contribuer à la construction d’un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters. Je serai attentif à ce que tous les joueurs adhèrent à notre projet. Ce sera une condition préalable pour nos recrutements à venir. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l'OM et les Marseillais. Le club passe avant tout, quoi qu'il arrive."

Jorge Sampaoli a signé un contrat avec le club jusque juin 2023. C'est un grand tacticien, avec une expérience d'entraîneur au plus haut niveau. Sampaoli est reconnu pour privilégier le jeu d’attaque. C’est un système de jeu qu'il a déployé tout au long de sa longue et fructueuse carrière. Il a dirigé les sélections nationales d'Argentine et du Chili, et les équipes du Sevilla FC en Espagne, ainsi que du Santos FC et du Clube Atlético Mineiro au Brésil. Sampaoli a conduit l'équipe nationale du Chili vers son premier grand trophée en 2015 en remportant la prestigieuse Copa América, en battant l'Uruguay, champion en titre, en quarts de finale puis l'Argentine en finale. Il a été récompensé par de nombreux prix individuels, et a notamment été nominé pour le prix d'entraîneur de l'année de la FIFA.

«On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que l'Orange Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade», a déclaré Sampaoli. «Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts.»

L'OM est également heureux d'annoncer que Frank McCourt arrivera à Marseille cette semaine pour rencontrer les fans et les dirigeants des groupes de supporters historiques de l'OM afin de discuter de ses projets à long terme pour le club. Il rencontrera également des chefs d'entreprise, des élus et des représentants des pouvoirs publics, accompagnés de membres de la nouvelle équipe dirigeante du club.

"L'âme de Marseille m'a séduit au moment d’acheter le club", a déclaré Frank McCourt. "Cet esprit a souffert de la distance que la COVID a imposée entre les fans, dont je fais partie, et le terrain. Je tiens à remercier les autorités qui facilitent mon arrivée en France. J’arrive à Marseille, et j'ai hâte de faire connaître ma vision de l'avenir directement auprès des supporters, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement pour les prochaines générations. En 2016, nous avons lancé un projet ambitieux pour ramener ce club au sommet du football français et européen et cet engagement est toujours intact. Soyez assurés que mon engagement envers l’OM et les Marseillais est absolu, et je demande à tous nos supporters de s'unir et de nous soutenir au moment d'ouvrir ce nouveau grand chapitre."

Suite à la nomination de Longoria au poste de président du directoire et de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a quitté ses responsabilités actuelles et rejoindra le conseil de surveillance de l'OM.