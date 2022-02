Arkadiusz Milik a endossé dimanche le costume du héros de la rencontre contre Metz (2-1) en signant le but décisif à dix minutes de la fin. Le Polonais a offert la victoire aux siens d’un magnifique retourné acrobatique alors qu’il n’était sur le terrain que depuis six minutes de jeu seulement. Après la partie, l’ancien napolitain était partagé dans ses sentiments. Il était à la fois heureux de cette entrée victorieuse, mais aussi déçu de ne pas avoir démarré le match d’entrée.



« Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot », a-t-il déclaré au micro d’Amazon Prime quand il a été questionné à propos de son statut de remplaçant. Une déclaration qui ressemble à un tacle déguisé envers son entraineur Jorge Sampaoli.

Sampaoli assume son choix de départ



Le technicien argentin a préféré curieusement jouer sans 9 au coup d’envoi alors qu’il a à sa disposition un avant-centre de qualité et en peine forme (4 buts lors des 2 derniers matches). En conférence de presse, il n’a pas manqué d’expliquer son choix, répondant ainsi aux interrogations de son joueur : « On avait un plan notre jeu consistant à essayer de passer au maximum par les côtés, car on a pensé que la configuration du match et de l'adversaire demandait cela ». Tout en justifiant sa décision, Sampaoli a quand même salué la brillante performance de son avant-centre : « Les joueurs comme lui, je les qualifie d'absolus. Ils ont cette capacité à décider du sort des matches. Je suis content pour lui, mais surtout pour l'équipe, car ce qui me préoccupe avant tout, c'est l'OM et pas le cas particulier de tel ou tel joueur. Je suis très content de son but, un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité ».



Bien que frustré de ne pas avoir démarré, Milik a quand même gardé le sourire et s’est réjoui du dénouement heureux que lui et ses coéquipiers ont connu. « C’est vrai que mon but est très beau et j’en suis vraiment content. Je suis content d’avoir marqué aujourd’hui et d’avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points c’était le plus important ».