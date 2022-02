L'Olympique de Marseille a vécu une soirée compliquée mercredi, en quarts de finale de la Coupe de France. Sèchement battu par l'OGC Nice (4-1), le club phocéen va tenter de relever la tête dès dimanche, à l'occasion de son déplacement à Metz (20h45). Pour Jorge Sampaoli, l'heure est aussi à l'analyse de ce qu'il s'est passé face aux Aiglons. Il a d'ailleurs évoqué le sujet.



Présent ce vendredi en conférence de presse, le tacticien argentin a expliqué ce qu'il pensait des commentaires faits sur son équipe : "Je n'écoute ni les critiques, ni les éloges. Je suis quelqu'un qui travaille uniquement pour faire gagner l'équipe. Je choisis ma stratégie pour chaque rencontre et je fais en sorte quelle soit la meilleure possible."

"Des analyses de café"

Notamment interrogé sur la position étonnante d'un William Saliba déplacé sur le côté droit de la défense, Sampaoli a simplement lancé : "Parfois ça fonctionne, parfois non. [...] Il faut gagner, peu importe le système." Quant aux critiques venues de l'extérieur, très peu pour lui : "Il faut une analyse plus profonde et réelle que les analyses typiques de café."