OM - Sampaoli : "Mandanda est apte à jouer jeudi"

La Ligue Europa Conférence pourrait permettre à Steve Mandanda de grappiller du temps de jeu.. Alors que sa dernière apparition dans les buts remonte au 2 janvier dernier, avec un succès contre Chauvigny en 16ème de finale de Coupe de France (3-0), Mandanda pourrait être aligné dans les buts à l'occasion du 16ème de finale aller de Ligue Europa Conférence face à Qarabag, jeudi soir à l'Orange Vélodrome (21 heures)., a jugé Jorge Sampaoli, ce mercredi en conférence de presse. Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM ne devrait pas, aux yeux du coach, prioriser une compétition par rapport à l'autre. "On pense qu'on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous", a-t-il commenté dans des propos rapportés par RMC Sport.Éliminé de la phase de groupes de la Ligue Europa avec un total de 7 points derrière Galatasaray et la Lazio Rome, l'Olympique de Marseille va affronter un opposant peu connu mais cela n'a pas semblé déplaire au natif de Casilda.. Les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche" (face à Clermont en Ligue 1, ndlr), a-t-il analysé, synthétisant : "L'objectif c'est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n'ai jamais affrontés".