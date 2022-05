OM : Pour Sampaoli, "remplacer Payet, c'est presque impossible"

L'élimination de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa Conférence est un coup dur à encaisser mais il n'est pas le seul. La sortie sur blessure de Dimitri Payet dès la demi-heure de jeu face au Feyenoord engendre des soucis importants dans l'optique de la fin de saison. Alors qu'un déplacement à Lorient se profile dimanche pour le club phocéen dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1 (17h05), Jorge Sampaoli n'a pas masqué sa préoccupation. "Le diagnostic n'est pas confirmé pour Payet, pour connaître son temps de récupération", a-t-il d'abord affirmé, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Par la suite, il s'est montré très clair : "Remplacer Payet, c'est presque impossible. Aucun autre joueur n'a ses caractéristiques de jeu. Personne. Harit peut jouer à sa place, mais il a des caractéristiques différentes. Gerson aussi, mais lui aussi est différent. Payet est un leader technique, qui porte notre jeu", a jugé Sampaoli.

Saliba estime que l'OM "peut aussi gagner des matchs" sans Payet

Aux yeux du vainqueur de la Copa America 2015, sans Payet sur le terrain, "c'est toute la structure travaillée pendant la saison qui est modifiée". Également présent devant les médias, le défenseur central William Saliba a affiché un optimisme un peu plus grand que celui de son coach. "Sans lui, on peut aussi gagner des matchs. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Mais c'est le meilleur de l'équipe, donc c'est différent quand il n'est pas là", a-t-il expliqué, mettant en avant les bonnes performances réalisées par Amine Harit dans le rôle habituellement attribué à Payet.

En 6 matchs disputés sans le natif de Saint Pierre, le club phocéen possède un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites cette saison. Situé à la seconde position du classement avec 3 points de plus que Rennes et Monaco et 5 d'avance sur Nice, l'OM tentera de conserver son rang afin de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions alors qu'un duel face aux joueurs de Bruno Genesio sera au programme, le 14 mai prochain au Roazhon Park à l'occasion de l'avant-dernière journée de Ligue 1.