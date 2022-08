OM : Payet sort du silence

Relégué sur le banc lors des trois premiers matchs de la saison, Dimitri Payet a pu enfin rejouer d’entrée avec l’OM. C’était dimanche lors du derby victorieux contre l’OGC Nice (3-0). Le Réunionnais ne s’est pas montré décisif durant les 68 minutes de jeu qu’il a passées sur le terrain, mais il a pleinement profité de ce retour sous la lumière.

Payet : "Aujourd’hui, on m’a donné ma chance"

A l’issue de la rencontre, en zone mixte de l’Allianz Riviera, l’ancien capitaine marseillais a fait part de sa satisfaction aux journalistes. Une satisfaction mêlée à un soupçon de soulagement. "Ça fait trois semaines que je prends mon mal en patience que j'avais envie de jouer. Aujourd'hui on m'a donné ma chance, j'avais envie de montrer ce que je sais faire et prendre du plaisir", a-t-il déclaré avec le sourire aux lèvres.



A la question si cette titularisation signe la fin d’un différend avec son entraineur Igor Tudor, Payet s’est montré interloqué : "Une embrouille avec le coach ? C'est vous qui avez parlé de ça ! Il y a juste eu les choix du coach qu'il faut respecter c'est tout. Il n’y a eu aucune embrouille entre nous". Voilà qui a le mérite d’être clair, et à même de faire taire définitivement les mauvaises langues.