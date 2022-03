Pablo Longoria occupe depuis presque un an le poste de président de l’OM. Une fonction dans laquelle il se plait mais qui ne l’empêche pas de voir plus loin et réfléchir à ce qu’il fera lorsqu’il ne sera plus à Marseille. L’Espagnol a déjà tout planifié, ce qui laisse suggérer que la rupture avec les Phocéens est pour bientôt.



« Redevenir recruteur, c'est mon intention dans le futur, a-t-il déclaré dans une interview à La Provence. Après cette expérience, j'aimerais voyager à travers le monde, regarder des joueurs. C'est l'unique chose qui pourrait me redonner du plaisir et de la passion ». Faire du scouting comme au bon vieux temps, c’est donc son objectif, et il ne cherche guère à se mettre sous les projecteurs : « Je ne me sens attiré ni par le pouvoir ni par la médiatisation. Je ne cherche pas à être connu. Je me sens attiré par le football, la passion. »

« Plus haut que président de l’OM c’est impossible »



Grâce à son bon travail à Marseille, Longoria aurait pu aspirer à viser un rôle de patron dans un club plus huppé sur la scène européenne. Il affirme que ce n’est pas du tout son objectif : « Aller plus haut que président de l'OM, c'est impossible. Comment pourrais-je reproduire le même niveau de passion et d'engagement que j'ai au quotidien ? Je ne sais pas. Je considère que c'est impossible. Ailleurs, je ne retrouverai pas la même passion. »



Tout en indiquant qu’il ne s’éternisera pas dans sa fonction actuelle, Longoria assure qu’il est déterminé à laisser Marseille à la meilleure place possible et en faire un cador de la Ligue 1. « Un bon président ne doit jamais perdre de vue que le sportif est au centre du projet. C'est le moteur. On doit se concentrer sur les résultats car toute la ville y est attachée. Il faut chercher à stabiliser le club. Parce que la stabilité est la chose la plus difficile à avoir. Mais c'est la plus nécessaire pour avoir des résultats ». Un discours qui va certainement plaire aux très nombreux supporters olympiens.