OM : Le club mis à l'amende après la folle ambiance contre Strasbourg

June 7, 2022 23:25 Ce mardi, l'Olympique de Marseille a été sanctionné par la Commission de Discipline de la LFP d’une fermeture pour un match avec sursis des virages Nord et Sud de l'Orange Vélodrome et d’une lourde amende en raison de l'usage de fumigènes et de lasers face à Strasbourg, en conclusion de la saison de