OM : Bailly absent pendant 2 à 3 semaines

Une mauvaise nouvelle pour l'OM. Battu par l'Eintracht Francfort mardi soir en Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome (0-1), le club phocéen va devoir composer sans Eric Bailly. Face au club allemand, le défenseur central prêté cet été par Manchester United a dû lutter durant près de 10 minutes avant de finalement céder sa place à Mattéo Guendouzi lors de la 65ème. Selon des informations de L'Equipe, le joueur souffre d'un problème musculaire à la cuisse et son absence est estimée à deux à trois semaines.

Forfait face à Rennes et un peu plus ?

Ainsi, il est forfait de manière certaine pour la réception de Rennes, ce dimanche à l'Orange Vélodrome dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1 (15 heures). Un doute existe également concernant ses participations aux rencontres face à Angers (le 30 septembre) et contre le Sporting Portugal (le 4 octobre lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions). Par ailleurs, le natif de Bingerville pourrait également manquer les rencontres de sa sélection durant la trêve internationale. La Côte d'Ivoire doit affronter le Togo et la Guinée, les 24 et 27 septembre prochains. Fautif sur le but de Francfort mardi, avec un contrôle poitrine peu maîtrisé, Bailly s'était jusqu'alors montré impérial dans la défense choisie par Igor Tudor.