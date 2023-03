Olympique Lyonnais : Saint-Étienne manque à Jean-Michel Aulas

Il paraît loin le temps des derbys entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Redescendu en Ligue 2 l'année dernière, le club du Forez manque visiblement à Jean-Michel Aulas. Interrogé sur la rivalité des deux clubs lors de son passage dans l'émission le Super Moscato Show sur RMC, le président de l'OL a donné sa réponse.

"On a tous été, plus jeunes, supporters de Saint-Étienne"

S'il règne entre les deux clubs une rivalité sportive énorme, Jean-Michel Aulas a assuré ne rien avoir contre les Verts, bien au contraire. "Si je déteste Saint-Etienne ? Non, je ne pense pas. On a tous été, plus jeunes, supporters de Saint-Etienne quand Saint-Etienne était au plus haut du championnat français. À partir du moment où on s’engage comme président de Lyon, on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ses valeurs" a-t-il confié au micro de RMC Sport.

Actuellement 12e de Ligue 1 à 17 points de la deuxième place synonyme de montée, l'ASSE semble devoir ronger son frein en Ligue 2 pour une saison supplémentaire au moins. Au grand dam du président du club Rhodanien, qui souhaite revoir le club dans l'élite française. "Dans mes vies professionnelles, j’ai toujours eu de très bons clients à Saint-Etienne et je les ai toujours. Le derby en Ligue 1 est le plus beau derby de France, donc il faut qu’ils remontent en première division" conclue Jean-Michel Aulas.