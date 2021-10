Olympique Lyonnais : Bosz peste contre le calendrier

Le joueur doit jouer contre l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. "C'est complètement impossible qu'il soit avec nous contre Monaco s'il joue cette nuit. S'il ne joue pas, on peut regarder", a déclaré Bosz en conférence de presse. "Je ne comprends rien à ce que font la Fifa ou l'UEFA. Il y a trois matches programmés en Amérique du sud, dont le dernier jeudi dans la nuit. Je ne parle pas pour l'OL mais pour les joueurs. Les gens qui organisent le football n'y comprennent rien. Le calendrier est trop ramassé", a-t-il dénoncé.

"C'est l'argent qui dicte tout et non pas le football ou les joueurs qui sont le plus importants. Je ne comprends pas. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs sur le terrain mais à ce rythme beaucoup se blessent et ne peuvent pas jouer pendant longtemps", a-t-il ajouté. "La semaine prochaine, nous jouons à Prague le jeudi en Ligue Europa et le dimanche à 13h à Nice en championnat. Nous aurons 64 heures pour récupérer au lieu des 72 que nous aurions pu espérer. De plus, ce sont deux matches à l'extérieur. Les voyages sont très durs pour les joueurs", a-t-il conclu.