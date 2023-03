Olympique Lyonnais : Aulas continuera avec Laurent Blanc la saison prochaine

Toujours dixièmes de Ligue 1, Lyon ne parvient pas à remonter la pente. Nommé entraîneur en fin d'année dernière, Laurent Blanc tente petit à petit de remettre l'équipe sur de bons rails. Après ce nouveau match nul vendredi face à Nantes (1-1), le chemin semble encore long pour l'OL qui rêve pourtant toujours de se rapprocher des premières places qualificatives pour l'Europe.

"On a fait tous les efforts possibles et inimaginables"

Invité de l'émission Super Moscato Show ce lundi, Jean-Michel Aulas s'est confié sur la saison compliquée qu'était en train de réaliser son équipe. "Notre saison n'est pas un cauchemar mais c'est très difficile. On a fait tous les efforts possibles et inimaginables. On a changé de coach et on a pris un entraîneur expérimenté, qui est indépendant sur le plan des idées. On n'est pas encore sortis de l'auberge", a reconnu le président lyonnais au micro de RMC.

Mais malgré une saison en deçà de ses attentes, Laurent Blanc garde l'entière confiance de son président. "Je ne le connaissais pas dans l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit, il aurait dû devenir le coach il y a trois ans mais cela ne s'est pas fait. Maintenant il est là et j'en suis très heureux. Je suis convaincu que Laurent Blanc a les qualités pour nous mener au plus haut" a déclaré le dirigeant de l'OL. Toujours engagé en Coupe de France et sur le point d'affronter le PSG, Marseille ou encore Rennes le mois prochain, la saison lyonnaise est loin d'être terminée.