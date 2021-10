La pilule était particulièrement difficile à avaler ce dimanche pour les Lyonnais. Dominateurs et devant au score jusqu'à la 81e minute de la rencontre qui les opposait à l'OGC Nice, les hommes de Peter Bosz ont totalement craqué et on encaissé trois buts en un peu plus de dix minutes, concédant ainsi leur troisième revers de la saison en Ligue 1 (3-2, 11e journée). L'OL a souvent du mal à finir ses matchs.



Comme le note L’Équipe ce lundi dans ses colonnes, l'Olympique Lyonnais est l'équipe de Ligue 1 qui concède le plus de points dans ses fins de match. Et de très loin ! Les partenaires d'Anthony Lopes ont ainsi déjà laissé échapper 8 points après la 80e minute, de puis le début de la saison. Soit deux fois plus que leurs premiers poursuivants que sont Metz et Montpellier (4 unités). Ce triste Top 5 est complété par Angers et Lille (3 points).

Paris, le pendant positif

À l'inverse, c'est le Paris Saint-Germain qui termine le mieux ses rencontres avec déjà 6 points glanés au-delà de la 80e minute. Là encore, le club parisien fait deux fois mieux que ses poursuivants directs puisque Clermont, Nice et Saint-Étienne sont à 3 points.