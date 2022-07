OL : Quand le nouvel actionnaire se moque de l'OM

@JohnTextor pendant la conf de présentation de Luis Enrique qui vient de rejoindre @Botafogo :

« Il a passé du temps à jouer dans une très petite petite équipe en France: l’Olympique de Marseille, les gens de Lyon j’espère que vous apprécier la blague »😂 pic.twitter.com/lvsgtsXtiE



Le moins que l'on puisse dire est que John Textor sait se mettre ses futurs supporters dans sa poche. Ou bien qu'il sait très exactement à qui s'adresser lorsqu'il envoie des piques en présence des médias. Tout récemment, le futur actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais s'est payé la tête du grand rival olympien en conférence de presse, après avoir déjà ciblé le PSG par le passé. Présent au Brésil, au club de Botafogo dont il est le propriétaire pour officialiser l'arrivée de Luis Henrique dans son effectif,"Il (Luis Henrique) a joué pour un tout petit, petit club en France, appelé Olympique de Marseille, s'est esclaffé l'homme d'affaires. Supporters de Lyon, j'espère que vous apprécierez la blague." John Textor a ensuite poursuivi l'intronisation du Brésilien pour qui un retour au pays n'était pourtant pas à l'ordre du jour. Arrivé il y a deux ans en provenance de Tres Passos puis passé par Botafogo, l'attaquant a mis du temps à s'adapter au championnat de France et n'a marqué d'un petit but et délivré que six passes décisives en 49 rencontres. En mal de temps de jeu et alors que Pablo Longoria, le président de l'OM, cherchait à faire de la place pour d'autres recrues,Un temps, le Torino et le FC Nantes avaient pris des renseignements mais sans aller plus loin.Si la séquence de Textor parlant de l'OM prête évidemment à sourire sans l'ombre d'un mépris, il n'empêche que tout va très vite dans le football et que le retour de bâton arrive parfois plus rapidement qu'on ne le pense. Surtout que les Marseillais, eux, peuvent se targuer de disputer la Ligue des Champions cette année contrairement aux hommes de Peter Bosz. Rivaux sur le terrain comme en dehors,. En tout cas, au niveau des punchlines, Jean-Michel Aulas s'est trouvé un digne successeur en la personne de John Textor.