OL - Ponsot : "Bosz a des objectifs à remplir"

Peter Bosz a affiché une sérénité apparente, après la défaite de l'OL à Monaco (2-1). "Si je suis sous pression ? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver", a affirmé le technicien hollandais (pour Prime Video) à la suite du second revers consécutif de Lyon, après celui concédé face à Lorient (3-1). Actuellement 5ème du championnat de France, avec 4 points de retard sur Lens qui occupe la troisième place derrière le PSG et l'OM, l'OL est pourtant plongé dans le doute avant la réception du PSG, dimanche au Groupama Stadium en clôture de la 8ème journée de Ligue 1.

"Peter aura par contre des temps de passage plus courts"

Et la pression a été accentuée par les propos de Vincent Ponsot. Dans un entretien accordé à Olympique et Lyonnais, le directeur du football de l'OL a rappelé l'"exigence de résultats" présente au sein du club. Aux yeux du dirigeant, la saison passée, conclue à la 8ème place de Ligue 1 n'a évidemment pas été "bonne" et désormais Bosz doit tirer le meilleur de son effectif. "On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats", a prévenu Ponsot.

Objectif podium pour l'OL

"Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15ème journée), il en a à la 19ème journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous", a également indiqué le dirigeant, affirmant que le club n'allait pas attendre "le mois de février ou le mois de mars" et évoquant des "temps de passage intermédiaires", contrairement à la saison dernière. L'objectif de l'OL a été affiché : "être dans les trois premiers" ; tandis que le match de dimanche face au PSG ne devrait pas bouleverser fondamentalement les choses selon Ponsot. "Paris, ça reste Paris. Si on fait tout notre jugement sur un tel match, à mon avis, ça ne serait pas pertinent. Ce n’est pas cette affiche qui va tout changer. Je le répète, Peter aura par contre des temps de passage plus courts", a clamé le directeur du football du club.