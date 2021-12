La commission de discipline de la Ligue 1 s’est réunie ce mercredi pour statuer concernant les incidents d’OL-OM. Dimitri Payet avait été touché par une bouteille lancée des tribunes, et une interruption de presque deux heures s’en est suivie. Un arrêt prolongé dont les différents responsables se sont rejeté la responsabilité. Lyon a été logiquement pénalisé.

Le match sera rejoué à huis clos

Après avoir fait son investigation et écouté certains protagonistes, la Commission de discipline a pris sa décision. Comme Jean-Michel Aulas le redoutait, une sanction a été prononcée à l’encontre de Lyon. Le club rhodanien s’est vu retirer un point. Sportivement, il s’agit de la même peine qui a été prononcée à l’encontre de Nice en début de saison. Ceux qui s’attendaient à ce que la Ligue frappe plus fort pour essayer d'éradiquer pour de bon la violence dans les stades vont être déçus.



Le duel des Olympiques sera quant à lui à rejouer, lors d’une date qui reste à déterminée et dans un Groupama Stadium vide. Les Marseillais n’auront donc pas gain de la partie. Une décision qui risque de faire grincer des dents du côté du Vélodrome. Avant l’annonce des sanctions, les responsables phocéens avaient d’ailleurs fortement déploré le fait qu’ils n’aient pas entendu dans cette affaire. A noter que les deux camps peuvent encore faire appel de cette sentence.