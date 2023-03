OL : Les révélations de Florian Maurice sur sa relation avec Juninho

Florian Maurice et Juninho, c'est une relation qui n'a jamais fonctionné. Ainsi, l'ancien recruteur et dirigeant de l’Olympique Lyonnais, parti à Rennes en 2020 et qui est aujourd'hui le directeur technique du club breton, s'est confié auprès du Progrès concernant cette relation avec l'ancienne légende des Gones. Arrivé en 2019 comme directeur sportif, Juninho a eu du mal à s'entendre avec Maurice mais ce dernier a aujourd'hui avoué qu'il regrette la manière dont s'est déroulée la collaboration entre les deux hommes.

"Les choses n’étaient pas assez claires"

L'ancien international français et ancien joueur des Gones a regretté cette relation avec Juninho, légende de l'OL. "Le timing et les conditions n’étaient peut-être pas les bonnes pour que le président me propose le poste. Il avait tout à fait le droit de choisir de faire venir Juninho, et cela aurait pu mieux marcher entre Juni et moi. Les choses n’étaient pas assez claires sur les rôles de chacun. Quand j’ai décidé de partir, j’aurais sans doute dû agir de façon différente dans ma sortie, mais j’estimais que c’était le moment pour moi. Derrière, le président m’a 'allumé', mais je n’ai jamais voulu répondre. Aujourd’hui, on se parle normalement, sauf qu’on n’évoque jamais cet épisode, c’est tabou", explique-t-il, faisant comprendre que cette histoire est du passé désormais.