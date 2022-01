Seulement treizième de Ligue 1 au terme de la phase aller du championnat, l'Olympique Lyonnais est bien loin des attentes placées en lui par sa direction. Par ailleurs exclu de la Coupe de France, le club rhodanien a vécu une première partie de saison compliquée, sur laquelle est revenue Jérôme Boateng, l'une des recrues majeures lyonnaises lors du dernier mercato.



À deux jours du choc face au Paris Saint-Germain (20h45, ce dimanche), le défenseur international a fait le point sur la situation globale du club, ainsi que sur ses propres performances depuis son arrivée : "Je ne suis pas satisfait de mes prestations en Ligue 1. C'est sûr que ce n'est pas simple d'arriver dans un nouveau club et un nouveau pays, d'autant que je n'ai pas participé à la pré-saison. Donc cette première partie de saison n'était pas facile, même si j'essaye de donner le meilleur de moi-même."

"Tout le monde doit mieux jouer"

Pour Jérôme Boateng, il va donc falloir faire beaucoup mieux : "Tout le monde doit mieux jouer, moi inclus. Je suis encore plus exigeant avec moi-même. C'est ce qu'on doit faire en ce début d'année parce que la situation est compliquée. J'espère que dimanche (face au PSG), on fera une bonne reprise."