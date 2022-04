C’est tout le contraire de l’union sacrée. La terrible élimination de l’Olympique Lyonnais en quart de finale de Ligue Europa, jeudi soir à domicile face à West Ham (0-3), a tendu un peu plus les relations entre le club et ses supporters. Les Bad Gones et Kop Virage Nord annoncent dans un communiqué leur absence pour la réception des Girondins de Bordeaux, dimanche à partir de 17h05 (32e journée de Ligue 1). « Nous ne serons pas présents au Virage nord. Nous encourageons tous nos membres et tous les abonnés à en faire de même », peut-on lire.

Sans âme et sans mental

Dans ce post daté de vendredi soir, l’association de supporters pointe une équipe lyonnaise qu’elle qualifie de «somme d’individualités sans âme et sans mental. » Les responsables du club, incarnés par le président Jean-Michel Aulas, sont également pris pour cible.



« Comment demander à nos joueurs d’avoir la culture de la gagne quand la direction pardonne, excuse et explique chaque désillusion et faute professionnelle. » Un seul remède pour faire baisser la température : une victoire convaincante contre les relégables bordelais.