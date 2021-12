Plus de deux mois après avoir été victime d'une fissure d'un ménisque lors de Lyon-Troyes (3-1), le 22 septembre dernier, Moussa Dembélé est plus que jamais proche d'un retour dans la peau d'un titulaire en Ligue 1. Alors qu'il a débuté jeudi dernier face à Brondby en Ligue Europa, avant d'être remplaçant dimanche face à Montpellier (il est entré à la 74e minute), l'attaquant lyonnais pourrait donc être aligné d'entrée ce mercredi face à Reims (21h).



Auteur de quatre buts en sept apparitions cette saison en Ligue 1, l'avant-centre de l'OL pourrait ainsi être titularisé par Peter Bosz qui pourrait également profiter de la réception du quatorzième du championnat pour relancer Xherdan Shaqiri. Ce dernier viendrait prendre la place de Houssem Aouar et se positionnerait dans l'axe, derrière Dembélé. Au classement, l'Olympique Lyonnais est septième, à trois points de la première place qualificative pour une coupe d'Europe actuellement occupée par Lens (5e).