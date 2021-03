OL : Cherki va-t-il enchaîner ?

La coupe à cœur ! S’il est toujours à la recherche de sa première réalisation en Ligue 1, Rayan Cherki a signé deux nouveaux buts en Coupe de France, et aussi délivré une passe décisive, le week-end dernier lors de la victoire de l’OL contre Sochaux en seizièmes de finale (5-2), près d’un mois après avoir ouvert son compteur cette saison, face à l’AC Ajaccio au tour précédent (5-1). Un total de trois buts dans la compétition, comme lors du dernier exercice, où il s’était révélé en inscrivant un doublé à Nantes, tout en étalant des qualités techniques impressionnantes.



Sauf qu’il n’a pas vraiment eu l’occasion d’enchaîner. Entre ces deux derniers matchs de coupe, l’attaquant de 17 ans n’a d’ailleurs obtenu que peu d’opportunités de s’exprimer. Resté cloué sur le banc à Brest puis contre Rennes, il avait eu le droit à une vingtaine de minutes face à Montpellier et à Marseille. Mais sa prestation face aux Sochaliens semble avoir séduit un Rudi Garcia qui utilise avec beaucoup de parcimonie sa pépite.

Garcia : "Il m’a beaucoup plu"



"On ne parle pas de ses buts, il les a mis, et c’est très important pour lui. Je souhaitais qu’il marque. Je le juge plus sur l’ensemble de son match, a ainsi confié le technicien rhodanien en conférence de presse. Il m’a beaucoup plu sur son placement et ses déplacements, que ce soit sur le plan défensif ou offensif. Il a joué simple jusqu’aux 30 derniers mètres, puis il a percuté comme il sait le faire. Une de ses qualités, c’est aussi le un contre un dans les zones où il sait le faire. C’est un match abouti pour Rayan et c’est une belle satisfaction."



Un Cherki "dans un bon moment", confirme encore son coach. Mais va-t-il lui offrir une quatrième titularisation en Ligue 1 cette saison (pour 16 entrées en jeu) en ouverture de la 29e journée vendredi soir (21h) à Reims, où l’OL, actuel troisième, peut provisoirement reprendre la tête du classement ? Rien n’est moins sûr, alors que le groupe lyonnais est au complet et enregistre le retour de Tino Kadewere pour ce déplacement très important dans la Marne. Rayan Cherki pourrait donc de nouveau débuter sur le banc, lui qui avouait récemment que "l’impatience est dure à gérer. Mais les grands joueurs savent attendre le bon moment pour être prêt. Et j'ai appris à gérer ça quand j’étais plus jeune."



Cornet : "Être joyeux en fin de saison"