OL : Cherki aborde sa relation avec Bosz

"Mon jeu va continuellement progresser"

Retrouvez-moi en couverture du nouveau @onzemondial pour ma première vraie interview ! 🤩



Pour le moment, Rayan Cherki peine à démarrer sa saison. Au sein d'un OL encore à la recherche de son identité sous la direction de Peter Bosz en Ligue 1 - 1 succès, 2 nuls, 1 défaite - le jeune attaquant âgé de 18 ans ne compte qu'un match au compteur, pour un total de 60 minutes de jeu, face à Brest. Alors dans une période compliquée pour lui sur le plan individuel, le joueur a pris la parole lors d'un entretien accordé à Onze Mondial. Il a assuré n'avoir aucun problème avec son coach.Je vais encore progresser à ses côtés, c'est certain, nos échanges sont bons, on parle football, on parle tactique".Avant la réception de Brest lors de la première journée du Championnat de France (1-1), Bosz avait dû parler de ses rapports avec son jeune élément, alors que des rumeurs faisaient état d'un manque d'implication de l'attaquant. "Ça se passe bien, il a 17 ans. Il a encore beaucoup à apprendre, mais même un joueur de 32 ans doit apprendre. Rayan a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'autres sur lesquelles il doit travailler., disait à l'époque l'ancien coach du Bayer Leverkusen.Conscient de ses propres limites, logiques étant donné son jeune âge, Cherki a assuré qu'il allait devenir un joueur plus complet lors des prochaines semaines : "Je peux encore améliorer mon jeu, je dois être plus efficace, meilleur tactiquement., a commenté le natif de Lyon. Celui qui avait disputé 27 matchs en Ligue 1 la saison passée - sous la direction de Rudi Garcia - n'était pas entré en jeu lors du succès de l'OL à Nantes, juste avant la trêve internationale (0-1). Actuellement neuvième de Ligue 1, l'OL recevra Strasbourg le 12 septembre, lors de la cinquième journée de Ligue 1, peut-être l'occasion pour Cherki de démontrer son talent.