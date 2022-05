OL : Bosz et Aulas croient encore à l'Europe

L'espoir est toujours là à Lyon. Dimanche soir, la formation entraînée par Peter Bosz a obtenu un succès précieux sur la pelouse de l'Olympique de Marseille grâce à des réalisations de Castello Lukeba, Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi (0-3). Cette victoire, en plus de compliquer la mission de l'OM pour une qualification directe à la prochaine Ligue des Champions, a également relancé Lyon concernant la course à l'Europe. Désormais 7ème, l'OL n'est situé qu'à 2 unités de Strasbourg, 6ème ; et 5 de Nice, qui occupe la 5ème position du classement.

Bosz veut enchaîner les victoires d'ici la fin de la saison



Alors à 3 journées de la fin de cette Ligue 1 2021-2022, les dirigeants du club rhodanien ont confié leur espoir, toujours vif, de voir l'OL en Europe la saison prochaine. "Oui, c'est toujours possible comme je le disais avant le match. Gagner ici, c'est une bonne chose. Dans le vestiaire, les joueurs étaient heureux et moi aussi. Avec les autres résultats, on pouvait penser que c'était peut-être impossible (de jouer l'Europe) mais avec cette victoire, cela l'est encore, les joueurs y croient", a confié Peter Bosz en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe. Le technicien hollandais a fixé la marche à suivre, assez simple : "Il faut gagner les trois derniers matchs".





Aulas : "Il faut continuer de croire en nous"



Avant le déplacement à Metz (le 8 mai), la réception de Nantes (le 14) et l'ultime rencontre sur la pelouse de Clermont (le 21), Jean-Michel Aulas a également confié son optimisme. Au micro d'OLPlay, le président de l'OL a souligné la dynamique nouvelle du club. "En quelques semaines, on est passés d’une situation détestable à de l’espoir", a-t-il jugé, évaluant également qu'il serait "difficile" d'aller chercher l'Europe. Toutefois, il n'a pas baissé les bras : "Si on sait continuer sur ce rythme, on peut encore espérer. Cela permet d’avancer et on va le faire. Le groupe a pris conscience de ses qualités et de l’enjeu pour l’institution. Il faut continuer de croire en nous. Je suis confiant pour la suite".