OL : Aulas prévient John Textor qu'il veut garder la main

On ne touche pas à l'Olympique Lyonnais et ça, c'est Jean-Michel Aulas lui-même qui l'assure. Fraîchement nommé comme nouveau propriétaire du club, John Textor devra tout de même passer le président de l'OL s'il veut procéder à des changements. "Si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chance que je l'accepte", a indiqué Aulas à L'Équipe.

Jean-Michel Aulas ne veut pas se séparer de Bruno Cheyrou

Alors que les rumeurs vont bon train du côté de Lyon, en pleine crise sportive, Jean-Michel Aulas reste catégorique quant à la tenue du poste qu'occupe Bruno Cheyrou. Le dirigeant lyonnais fait confiance à son directeur sportif et veut continuer à travailler avec lui, malgré le râle des supporters. S'il a obtenu la confirmation de rester en poste pendant encore trois ans lorsqu'il a vendu le club à John Textor, le président de l'OL admet tout de même que "tout est possible". "Mais à ce moment-là, il faut en passer par les aspects juridiques qui sont associés à leur prise de contrôle, avec des garanties qui ont été données au cédant", explique Aulas, qui certifie malgré tout avoir une très bonne relation avec son propriétaire. "Je n'ai pas de doute aujourd'hui sur le fait d'être l'acteur majeur de la stratégie de l'OL sur les trois ans qui viennent".