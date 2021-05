OL : Aulas, les Brésiliens et la fille de Juninho répondent à Garcia

L'interview donnée par Rudi Garcia à L'Equipe au sujet de ses relations avec Juninho ne passe pas à l'OL. Dans la foulée des propos du désormais ancien coach du club rhodanien qui a reconnu avoir eu de nombreux désaccords avec le Brésilien, l'OL a répondu, d'abord par la voix de son président, Jean-Michel Aulas. "Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions", a posté sur son compte Twitter le boss de l'OL, avant de conclure de façon sèche : "Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !"

Une unité contre Garcia pour défendre Juninho

Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif.

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 25, 2021

Tout a commencé à ne pas fonctionner quand il a manqué de la cohérence de ta part!!!", a-t-il asséné, quand Rafael (ancien joueur de l'OL), reprenant une partie de l'interview, a glissé : "Je m’arrête là", avec des smileys de rires. Mais les joueurs n'ont pas été les seuls à exprimer une réaction négative envers Rudi Garcia. Juninho a été soutenu par sa fille, Giovanna Pernambucano, toujours sur Twitter. "

Ça doit vraiment faire chier de voir un mec que tu n’aimes pas être bien aimé par les supporters, le club, les joueurs, et même 'sans expérience' emmener les meilleures recrues de l’équipe", s'est-elle exprimée, en réponse finale à Rudi Garcia.

Bruno Guimaraes, a lui aussi répondu sur le réseau social. "