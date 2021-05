OL : après Garcia, l’option… Juninho

Entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis le mois d'octobre 2019, Rudi Garcia arrive au bout de son contrat. En juin prochain, l'aventure devrait prendre fin entre lui et le club d'un Jean-Michel Aulas apparemment décidé à passer à autre chose. Et pour lancer son nouveau projet, le patron de l'OL aurait déjà quatre noms d'entraîneur en tête. Mais aussi une surprise...

Deux français et deux étrangers. D'après les informations de L’Équipe, la direction lyonnaise aurait ainsi ciblé Christophe Galtier, Patrick Vieira, Marcelo Gallardo et Roberto De Zerbi. Actuellement à Sassuolo, ce dernier est présenté comme un choix particulièrement "osé" tactiquement, et le fait que De Zerbi ne parle pas français peut poser problème car c'est un des critères majeurs de JMA.

Galtier très courtisé

Concernant Marcelo Gallardo, le boss de l'OL est très intéressé. Seul problème, l'Argentin est toujours sous contrat avec River Plate, et ses prétentions salariales sont particulièrement élevées. Christophe Galtier est de son côté très courtisé et le sera d'autant plus s'il est sacré champion de France avec Lille. Enfin, Patrick Vieira serait quant à lui une solution de dernier recours.

Solution interne avec Juninho ?

Autant d'incertitudes qui font dire au média que Juninho pourrait être la solution surprise. L'actuel directeur sportif lyonnais, joueur emblématique du club, serait ainsi un choix crédible pour prendre la place de Rudi Garcia. L’Équipe rappelle par ailleurs que le Brésilien passe son temps à donner son avis sur les choix tactiques de son coach. Affaire à suivre.