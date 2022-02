Nice : Galtier s'exprime sur le conflit en Ukraine

"Le foot français doit soutenir tous les joueurs et les entraîneurs qui sont en Ukraine"



📸 Les Aiglons concentrés avant le choc de samedi sur la pelouse du @RCSA.#RCSAOGCN #OGCNice pic.twitter.com/pVQD3m0WPi

— OGC Nice (@ogcnice) February 24, 2022

C'est au terme de sa conférence de presse d'avant Strasbourg-Nice, rencontre prévue samedi dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 (17 heures), que Christophe Galtier a repris la parole afin d'évoquer le conflit présent en Ukraine. "Ce matin, on s’est tous levé en regardant dans les médias ce qu’il se passe en Ukraine. Je voudrais envoyer un message à tous les Ukrainiens., a commenté l'entraîneur des Aiglons dans des propos relatés par L'Equipe.Alors que plusieurs entraîneurs se trouvent dans une situation plus que compliquée, notamment Roberto De Zerbi, celui du Shakhtar Donetsk, qui a été réveillé par des explosions et qui est barricadé dans sa chambre d'hôtel (La Gazzetta dello Sport), Galtier a continué son propos : "J’ose espérer que le football français fera quelque chose en soutien du football ukrainien. Je ne sais pas de quelle manière on peut les soutenir.Sur le plan plus sportif, Galtier a valorisé la qualité de Strasbourg, quatrième de Ligue 1, et à seulement 3 points de l'OGC Nice. "Strasbourg, c’est une des meilleures attaques d’Europe (la deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, ndlr). C’est aussi un concurrent. Ils sont très performants. On va jouer dans un stade plein, avec une grosse ambiance.On n’est pas dans le ventre mou du classement. Si ça avait été le cas, j’aurais sûrement eu une autre réflexion. Mais croyez-moi, l’équipe qui va être alignée à Strasbourg sera une équipe type", a affirmé le natif de Marseille. Après Strasbourg, Nice sera mobilisé par une demi-finale de Coupe de France face à Versailles (le 1er mars), puis une opposition face au PSG, le 5, lors de la 27ème journée de Ligue 1.