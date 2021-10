Djamel Belmadi a vidé son sac jeudi en étalant tout ce qu’il pensait sur son ancien protégé Andy Delort. Le sélectionneur algérien a une nouvelle fois critiqué l’attaquant du Gym pour le comportement qu’il a eu envers l’équipe nationale qui lui a ouvert ses portes. Remonté, il a utilisé des mots crûs. Aussi bien à l’encontre du joueur qu’envers son employeur.

"Belmadi était excessif et ça se confirme"

Evidemment, de tels propos ne pouvaient pas rester sans réaction dans le camp niçois. Ce vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier s’est chargé de répondre au coach des Fennecs. Subtilement, il lui a fait comprendre qu’il dépassait un peu les bornes : « Il faut laisser les propos au sélectionneur algérien. Je l’ai connu en tant que jeune joueur, c’était un bon footballeur déjà très excessif. Ça se confirme en prenant de l’âge. Des fois, on s’assagit, d’autres, on ne s’assagit pas. Je l’ai trouvé très excessif jeudi. »





Galtier et Belmadi se sont connus à la fin des années 1990 à l'OM, lorsque le premier y officiait en tant qu’entraineur adjoint et que le second s’y produisait en tant que joueur. A l’époque, le plus «excessif » des deux c’était plutôt l’actuel coach niçois, suspendu plusieurs matches par la Ligue pour avoir frappé Marcelo Gallardo dans le tunnel du Vélodrome à l’occasion d’un OM – Monaco (saison 1999-2000).