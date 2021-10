Algérie : Belmadi se paye encore Delort

Djamel Belmadi n'a toujours pas digéré sa conversation avec Andy Delort. Le 7 octobre dernier, le sélectionneur de l'Algérie avait expliqué l'absence du joueur pour les rencontres face au Niger, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. "Il y a quatre ou cinq jours, il m'envoie un message (...) en me disant vouloir 'privilégier son club' parce qu'il veut devenir titulaire. Il estime qu'il va devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. Et que pour ça il doit mettre l'équipe nationale 'entre parenthèses', mais uniquement pendant un an. Donc pas de CAN..", avait commenté Belmadi en conférence de presse, évoquant une discussion "houleuse" entre les deux hommes.

"Il aurait dû s'adresser d'abord à la presse et à la population algérienne"

Invité de l'émission 'Rothen s'enflamme' sur les antennes de RMC Sport ce jeudi, Belmadi a pointé du doigt le comportement de Delort, laissant clairement passer l'idée que l'attaquant de l'OGC Nice (11 sélections avec l'Algérie) pouvait oublier un futur avec les Fennecs sous sa direction. "En conférence de presse, j’ai dit mot pour mot ce qu’il a écrit, mais on appelle les personnes. On dit les choses en face. C’est une décision lourde de sens. Il aurait dû s’adresser d’abord à la presse et à la population algérienne", a expliqué Belmadi dans des propos retranscrits par RMC. "Il me parle de la concurrence qu'il a à Nice. Donc il accepte la concurrence à Nice et il se bat, mais il ne l’accepte pas en équipe nationale d’Algérie. Il y a un non-sens total." , laissant clairement passer l'idée que l'attaquant de l'OGC Nice (11 sélections avec l'Algérie) pouvait oublier un futur avec les Fennecs sous sa direction. ", a expliqué Belmadi dans des propos retranscrits par RMC. "Il me parle de la concurrence qu'il a à Nice. Donc il accepte la concurrence à Nice et il se bat, mais il ne l’accepte pas en équipe nationale d’Algérie. Il y a un non-sens total."

🗣💬 "C'est la grosse blague de l'année. Vouloir arrêter l'équipe nationale un an c'est soit de la bêtise soit un culot sans limite. Nous on va se taper dans toute l'Afrique et quand tout est fait le monsieur vient faire la Coupe du monde ?"





Un comportement irrespectueux d'après Belmadi