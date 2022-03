Nice : Galtier aborde l'interdiction de déplacement des supporters à Montpellier

Christophe Galtier a réagi à l’interdiction de déplacement des supporters niçois à Montpellier. En revenant notamment sur le « transfert d’Andy Delort », qui figure parmi les raisons invoquées par les autorités pour motiver cette décision. #MHSCOGCN #OGCNice pic.twitter.com/3LBSSVAuFG

"C'est quoi la prochaine étape ?"

Christophe Galtier n'a pas forcément apprécié. Dauphin du PSG en Ligue 1, l'OGC Nice sent le souffle de plusieurs poursuivants dans cette partie importante de la saison, avec notamment l'Olympique de Marseille, Rennes et Strasbourg situés derrière. Alors avant le déplacement de son équipe à Montpellier, samedi dans le cadre de la 28ème journée de Ligue (17 heures), le coach des Aiglons a affiché sa surprise concernant un motif de l’interdiction de déplacement de ses supporters., arguant qu'il n'avait pas "été accepté par les ultras montpelliérains qui n'ont pas pardonné cette défection de dernière minute de ce natif de l'Hérault".Ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de cette opposition, Galtier a donné son opinion. De façon plutôt amère. "J'ose espérer que le transfert d'Andy (Delort) n'est pas la seule raison. Je me pose la question :Demain, si un joueur de Marseille est transféré à Nice, on va l'interdire de jouer parce qu'il y a des risques de trouble de l'ordre ? C'est dommage que nos supporters ne puissent pas se déplacer et assister à ce match. C'est important de pouvoir compter sur leur soutien. La présence du public est un atout supplémentaire", a-t-il commenté. Puis de regretter : "C'est dommage qu'ils ne puissent pas se déplacer sur un déplacement qui paraît assez court, un samedi après-midi, à Montpellier".