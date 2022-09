Nice - Favre : "Il faut sentir le même football en même temps"

Une seule victoire en six matchs de Ligue 1. C'était sur la pelouse de Lille, mercredi dernier (1-2) et cela demeure jusqu'ici le bilan de l'OGC Nice nouvelle version de Lucien Favre. Revenu cet été au sein du club azuréen après un premier passage entre 2016 et 2018, le technicien suisse a vu son équipe s'incliner lors du derby face à l'AS Monaco dimanche soir (0-1) et il n'a pas mâché ses mots au micro de Prime Video au terme de la rencontre. "Au niveau du jeu, on ne garde pas assez le ballon, on ne sait pas le faire tourner. Techniquement, on perd trop de ballon. Dans le démarquage, c'est difficile aussi. On n'était pas bon avec le ballon et on n'était pas bon sans le ballon. Ça fait un peu beaucoup", s'est-il lamenté concernant la performance de ses troupes.

"On met trop de temps à contrôler le ballon"

En dépit un trio d'attaque alléchant formé par Nicolas Pépé, Gaëtan Laborde et Andy Delort, Nice a affiché des carences sur le plan offensif. Le dernier cité a d'ailleurs déploré le positionnement "trop bas" du onze (sur Prime Video). Affirmant ne pas en vouloir à ses joueurs, Favre a appelé son groupe à une implication plus importante, malgré l'enchaînement des rencontres. "On doit jouer plus vite. Et il faut sentir le même football en même temps. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ce système, il y en a qui sont faits pour d'autres. Laborde-Delort ? C'est une possibilité, on verra. Parfois, on joue trop lentement, on met trop de temps à contrôler le ballon. Ce n'est pas possible", a-t-il analysé. Jeudi, c'est un Cologne invaincu en Bundesliga qui débarquera à l'Allianz Riviera pour le début de la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence (18h45)...