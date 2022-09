Nice-Cologne : Le supporter qui a chuté de 5 mètres est un Parisien

Les 2 supporters gravement blessés sont des ultras parisiens

On a longtemps cru au pire. Lors des incidents déplorables survenus un peu plus tôt ce jeudi entre les supporters de Cologne et ceux de l'OGC Nice,. Initialement prévu à 18h45, le coup d'envoi de la rencontre a finalement eu lieu à 19h40 dans une ambiance forcément tendue vu le comportement des plus de 7 000 supporters visiteurs dans l'Allianz Riviera.Le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes a révélé à l'AFP que le supporter qui est tombé de 5 mètres et dont le pronostic vital est actuellement "est ". Ce dernier a également rappelé que supporters de la tribune Auteuil au Parc des Princes ont "Ce supporter souffre "". Mais il n'a pas été le seul ultra parisien a avoir présent à l'Allianz Riviera ce jeudi soir.En effet un second a été identifié, selon les informations de RMC Sport.. Ces deux supporters figurent dans les 18 blessés (selon Nice-Matin) à déplorer dans les incidents survenus ce jeudi soir.