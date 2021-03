Neymar et le Barça ? Pochettino ne ferme pas la porte

Suite au succès du PSG sur le pré des Girondins, mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-1), Mauricio Pochettino s'est exprimé sur la convalescence de sa star brésilienne en conférence de presse : « Sa récupération est favorable. On est content de l’évolution de tous les blessés, on va les évaluer demain. Et on verra sur qui on pourra compter samedi contre Brest (en 16es de finale de Coupe de France). » Blessé à l’adducteur le 10 février, Neymar avait déjà manqué le match aller des 8es de finale de C1 au Camp Nou et le large succès parisien.

Et si Neymar jouait face au Barça ?

Le club francilien se prépare à recevoir le FC Barcelone le 10 mars prochain pour le match retour et le Brésilien, annoncé forfait pour ce choc, devrait donc finalement pouvoir faire face à son grand ami Leo Messi au Parc des Princes. En tout cas, les estimations sont désormais optimistes. Le joueur, de son côté, aura à cœur d'éviter un nouveau rendez-vous manqué avec le PSG en Ligue des Champions, après le match retour face au Real Madrid en 2018 (1-2), ou encore la double confrontation face à Manchester United en 2019.