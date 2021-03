Ligue 1 : En souffrant, Paris l'emporte à Bordeaux

Le Paris SG, certes privé de ses stars, l'a emporté péniblement 1 à 0 à Bordeaux à une semaine de la réception du FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des champions, mercredi lors de la 28e journée de Ligue 1.

Privée de Neymar, Di Maria et Verratti blessés, Moise Kean, positif au Covid-19, et Kylian Mbappé suspendu, l'équipe parisienne s'est imposée grâce à un but de Pablo Sarabia en première mi-temps (20e), face à des Bordelais qui avaient débuté sans Hatem Ben Arfa, entré en jeu à la 65e minute.