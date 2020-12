Nantes officialise Domenech jusqu'au terme de la saison

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la nomination de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes est désormais officielle. Les Canaris ont publié un tweet ce samedi annonçant l'arrivée de l'ancien sélectionneur des Bleus. Très décrié, Domenech a paraphé un bail allant jusqu'au terme de la saison 2020-2021. Une arrivée qui a ravi l'actuel président canari, Waldemar Kita : "Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021. C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre Club."

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. — FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020

Le coach, approchant les 69 ans, sera présent à la reprise le 30 décembre et débutera à son nouveau poste le 6 janvier en disputant le derby contre le Stade Rennais. Les Bretons en rouge et noir, actuellement 4ème, donneront davantage de fil à retordre aux Canaris qui, en cas de défaite, pourrait se retrouver parmi les trois relégués. Actuellement 16ème du championnat, Domenech récupère un collectif en crise qui n'a pas connu de victoires depuis huit matchs en championnat. La dernière victoire en date remonte au 8 novembre, contre le 18ème de Ligue 1, Lorient (0-2).

Domenech reprend donc du service et n'a pas caché sa satisfaction : Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes. J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang. Je tiens à remercier tout particulièrement Waldemar et Franck Kita de m’offrir cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier. Allez Nantes !"