L'ancien sélectionneur tricolore va retrouver les terrains de Ligue 1 en 2021. Confirmé ce jeudi par Ouest-France, Raymond Domenech est le nouvel entraîneur des Canaris. Lors d'une réunion ce jeudi 24 décembre, la direction nantaise et Domenech ont trouvé un accord débouchant sur un contrat de six mois. Comme évoqué ces derniers jours, le natif de Lyon ne sera pas adjoint mais, bel et bien à la tête de l'effectif.

Nantes sous l'eau

Le coach, approchant les 69 ans, sera présent à la reprise le 30 décembre et débutera à son nouveau poste le 6 janvier en disputant le derby contre le Stade Rennais. Les Bretons en rouge et noir, actuellement 4ème, donneront davantage de fil à retordre aux Canaris qui, en cas de défaite, pourrait se retrouver parmi les trois relégués. Actuellement 16ème du championnat, Domenech récupère un collectif en crise qui n'a pas connu de victoires depuis huit matchs en championnat. La dernière victoire en date remonte au 8 novembre, contre le 18ème de Ligue 1, Lorient (0-2).