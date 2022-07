Nantes : Le Challenge Emiliano Sala annulé après le retrait du club

La décision de Nantes ne passe pas



𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 📃

Le @FCNantes, par la voix de son entraîneur, Antoine Kombouaré, a pris la décision de ne pas disputer la 2ᵉ édition du Challenge Emiliano-Sala.



Cette décision purement sportive, ne remet en aucun cas l'attachement du club à la mémoire d’Emi.



Organisé pour la première fois en 2021, le Challenge Emiliano-Sala voit les oppositions des anciens clubs français de l'attaquant argentin. Toutefois, concernant l'édition 2022, il ne faudra pas compter sur une organisation,Cette annulation est consécutive à la décision du FC Nantes de ne pas y participer. Ce mercredi, Antoine Kombouaré, le coach des Canaris, s'est exprimé sur le site officiel du club., a-t-il assuré.Des Girondins de Bordeaux qui, pour rappel, ont été rétrogradés en National après de grandes difficultés financières rencontrées. Prévu les 16 et 17 juillet initialement, ce tournoi amical à but caritatif devait regrouper Nantes, Bordeaux, Caen et Orléans. Les Girondins de Bordeaux avaient remporté la première édition de ce challenge, à la faveur d'un succès face à Caen en finale (2-1). L'organisatrice du tournoi, l'agence Prokik, est visiblement "très déçue" de la décision du FC Nantes, selon France Bleu Orléans. L'agence affirme que, précise France Bleu Orléans. Aucun autre événement n'est programmé afin de combler à l'annulation du tournoi pour le moment.