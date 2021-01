Mostafa Mohamed, l'attaquant qu'il faut aux Verts ?

En 2021, Saint-Etienne n'a marqué que deux buts en quatre matchs. Et dans le Forez, ce faible rendement offensif ne date pas d'hier. Les Verts vont aborder la 22eme journée de Ligue 1 avec seulement 20 buts inscrits, ce qui en fait la troisième plus mauvaise attaque de l'Hexagone. Pour y remédier, Claude Puel pourrait bientôt compter sur un nouvel attaquant de pointe. L'arrivée de Mostafa Mohamed devrait être officialisée dans les prochaines heures. Les attentes placées en lui vont être élevées. Le joueur de 23 ans est attendu comme le facteur X stéphanois. Il va devoir avoir un impact immédiat pour éviter aux Verts de se battre trop longtemps pour le maintien. L'Egyptien va aussi devoir assumer tout le bien que l'on dit de lui en Afrique pour sa première expérience européenne et justifier les 5 millions d'euros (bonus compris) mis sur la table par des dirigeants stéphanois qui n'ont plus dépensé autant d'argent pour un seul joueur depuis l'été 2018. Mais s'ils ont fait cet effort, c'est bien la preuve que le joueur du Zamalek est l'homme de la situation.

De nombreux prétendants depuis son récital à la CAN U23

Saint-Etienne n'était d'ailleurs pas le seul club à vouloir l'enrôler. Galatasaray, le PSV Eindhoven, Nantes, Braga, Anderlecht, les Rangers ou le Fenerbahçe se sont aussi montrés très insistants ces derniers mois. Une preuve supplémentaire que l'international égyptien a les qualités pour s'imposer sur le Vieux-Continent. Avec sa capacité à prendre la profondeur et à marquer des buts parfois importants, Mostafa Mohamed a les armes pour s'imposer en Ligue 1. Il reste sur une finale en Ligue des Champions africaine et une place sur le podium des meilleurs buteurs de la compétition.

Le natif de Gizeh a aussi brillé dans le championnat égyptien avec deux saisons à plus de dix buts. En réalité, c'est depuis 2019 et une CAN U23 terminée avec une médaille d'or et un soulier du même métal que le Pharaon a commencé à attirer l'attention. Cette progression a été confirmée avec quatre apparitions chez les A. Le droitier capable de faire la différence dans les airs et de gagner de nombreux duels avec son physique imposant (1,85m) s'est affirmé avec le Zamalek, un des principaux clubs égyptiens. Une carte de visite suffisante pour convaincre Saint-Etienne de miser gros sur lui. Et de voir si celui qui se fait surnommer le Bulldozer peut être l'élément qui aidera les Verts à se reconstruire une attaque.