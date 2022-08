Montpellier privé de Mavididi contre le PSG

Après une victoire arrachée contre Troyes pour sa première cette saison en Ligue 1 (3-2), Montpellier prépare son déplacement le plus périlleux de la saison.. Un défi immense pour la Paillade, contre une formation francilienne impressionnante depuis le début de saison (victoires 4-0 contre Nantes lors du Trophée des Champions et 5-0 face à Clermont).Si Olivier Dall'Oglio pourra encore s'appuyer sur son maestro Téji Savanier,. Une mauvaise nouvelle eu égard au profil de l'Anglais, dont la vitesse est précieuse pour contrer.

« On attend de faire un peu plus d'examens parce que ç'a saigné au niveau de l'ischio, c'est une pointe. On est obligé d'attendre un peu pour se prononcer sur sa durée (d'indisponibilité). On ne sait toujours pas actuellement », a précisé Olivier Dall'Oglio au sujet de son attaquant.