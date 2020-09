Mardi soir, Montpellier s'est imposé face à l'OL (2-1) grâce à un doublé de Téji Savanier lors d'une rencontre marquée par les expulsions d'Houssem Aouar et Vitorino Hilton. Après le match, le directeur sportif de l'OL, Juninho, n'a pas caché sa frustration sur la façon de jouer de Montpellier.



"Ici, ça balance, il n’y a pas beaucoup de football. Ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problème physiquement, font des appels et ne se fatiguent jamais. Ça t’empêche de sortir le ballon tranquillement, mais on le savait", a-t-il indiqué à Téléfoot, au sujet du jeu développé par les joueurs dirigés par Michel Der Zakarian.

La finesse en réponse aux critiques

« Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de football" 🤔

Ici, il y a Panenka et c’est tout en finesse🔥😘 pic.twitter.com/db57MruBdV



— Andy Delort (@AndyDelort9) September 15, 2020



Andy Delort a lui répondu aux critiques du Brésilien sur Twitter. Avec une ironie certaine, l'attaquant international algérien de Montpellier a posté une image du penalty transformé par Savanier d'une panenka et a indiqué : "ici, il y a Panenka et c’est tout en finesse".