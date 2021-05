Monaco – Lyon : les sanctions sont tombées !

Aussi électrique que spectaculaire, l'affiche entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais a laissé des traces. Revenu à un point de son hôte du soir grâce à une victoire acquise au bout de la nuit, le club rhodanien a frappé un grand coup pour tenter d'arracher une place sur le podium, à trois journées de la fin. Mais il devra composer sans plusieurs joueurs cadres pour ces dernières échéances.

Les Monégasques prennent cher, l'OL devra bricoler

La bagarre générale qui a éclaté en fin de match avait incité l'arbitre Clément Turpin à distribuer 4 cartons rouges. Et ce sont les hommes de la Principauté qui ont pris le plus cher. Le jeune Willem Geubbels voit sa saison terminée avec 3 matchs de suspension, tandis que l'attaquant Pietro Pellegri écope de 2 matchs. En face, l'OL sera privé pendant un match de Marcelo et Mattia De Sciglio, ainsi que Maxence Caqueret qui, de son côté, avait laissé ses coéquipiers à dix pendant le déroulement de la rencontre.