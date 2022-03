Monaco - Clement : "J’étais certain que ça allait venir tôt ou tard"

"Quand tu es conscient des qualités de tes joueurs..."



C'est fermé 🔒

Des Rouge et Blanc solides 🚧



𝟎-𝟏 ➥ #OMASM pic.twitter.com/WISQzyaHVl



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 7, 2022

L'AS Monaco peut désormais sourire. Grâce au but inscrit par Gelson Martins à la 58ème minute de l'opposition face à Marseille, la formation entraînée par Philippe Clement est allée chercher une victoire précieuse sur la pelouse de l'Orange Vélodrome dimanche soir en conclusion de la 27ème journée de Ligue 1 (0-1). Un succès obtenu alors que le club princier n'avait jusqu'alors pas connu le goût du succès depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues. Mécaniquement, c'est un technicien belge satisfait qui s'est présenté en conférence de presse.Les derniers matchs, nous avions eu plus de situations que nos adversaires, mais cela ne tournait pas en notre faveur, avec les cartons rouges et les buts contre notre camp", a-t-il expliqué, ayant observé un trop grand respect envers l'OM lors du premier acte.Fier du caractère démontré par ses joueurs en seconde période, l'ancien technicien du Club Bruges a estimé que cette victoire allait "faire du bien pour aller de l’avant" alors que Monaco, juste après son déplacement à Braga en huitième de finale de la Ligue Europa jeudi, devra se présenter sur la pelouse de Strasbourg, dimanche dans l'optique de la 28ème journée de Ligue 1.Les joueurs ont eu une bonne réaction en deuxième période encore une fois", a évalué l'entraîneur de l'AS Monaco, situé à 6 points de la troisième place, occupée par le club phocéen.Cette victoire à Marseille, obtenue sans encaisser de but, constitue le cinquième clean sheet réalisé par Monaco en 2022, ce qu'aune équipe de Ligue 1 n'a su faire. De quoi ravir Philippe Clement. "Le clean sheet n’est pas seulement dû à la performance de la défense. C’est un travail d’équipe. Alexander (Nübel , ndlr) a également fait un grand match, comme le milieu et les attaquants, qui ont beaucoup donné pour l’équipe.