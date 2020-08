Mercato : Villas-Boas veut encore deux recrues à l’OM

Dimanche soir, lors de son avant-dernier match de préparation, l’OM n’a pas livré une prestation très convaincante. Les Phocéens ont gagné 1-0 mais avec beaucoup de peine, et cette performance en demi-teinte a conforté André-Villas Boas, le coach de l’équipe, qu’il y a encore besoin de recruter d’ici l’entame du championnat. Le technicien portugais estime qu’au moins deux renforts sont nécessaires et il n’a pas manqué de le souligner dès la fin du match.

"Il manque une option à Dario et une option à Amavi" André-Villas Boas

« Évidemment je voudrais des investissements, mais ça ne se passera pas comme ça et on continue notre travail. L'objectif c'est au moins de rester avec le même effectif, qui est maintenant élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une option à Amavi », a indiqué le coach lusitanien sans se faire trop d’illusions quant au fait que ses souhaits vont être exaucés.

L’OM doit vendre pour pouvoir acheter

L’OM ne dispose d’une manne financière illimitée. Pour pouvoir se renforcer encore, le club est dans l’obligation de dégraisser. AVB, ne le sait que trop bien : « On peut chercher des prêts ou des joueurs libres, dans le cas où on ne vend pas (…) Selon ce qui a été communiqué, on va être obligé d'avoir des ventes, alors on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. C'était déjà comme ça l'an dernier, mais on fait avec. »

Contre Nîmes, Marseille a vu Benedetto sortir sur blessure. Le coup pris par l’Argentin ne semble pas être très méchant, mais il a le mérite de rappeler les options réduites qu’il y a à ce poste chez le vice-champion de France. « C'est toujours son tendon, il avait déjà ça l'an dernier. Il faut le laisser récupérer, c'est de la gestion. Je pense qu'il sera là pour Stuttgart, sauf si on ne veut pas le faire jouer pour être sûr qu'il puisse être là contre St Etienne. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario », a conclu Villas-Boas.