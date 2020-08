Amical : L'OM dispose de Nîmes mais perd Benedetto sur blessure

✅ Fin du match : victoire de nos Olympiens aux Costières.



Le Nîmes Olympique défiait l’Olympique de Marseille, ce dimanche en amical, au stade des Costières. L’occasion pour les deux formations de parfaire leur préparation à moins de deux semaines de la reprise. André Villas-Boas a d'ailleurs aligné un onze très compétitif, porté notamment par un trio offensif Benedetto-Payet-Thauvin, comme un avant-goût de Ligue 1. AVB qui déclarait d'ailleurs au micro de Canal+ juste avant la rencontre qu'il voulait "voir où en était l'attaque", alors que l'OM avait "beaucoup défendu" lors de la récente défaite face au Bayern Munich. Paradoxalement, c'est un défenseur central qui ouvrira le score à la demi-heure de jeu après une entame assez pusillanime. Suite à un premier arrêt de Reynet après un coup de casque signé Alvaro, le cuir revenait sur Payet à gauche du rectangle adverse. Ce dernier s'offrait un joli centre de l'extérieur du pied pourAlors que Ferhat avait failli égaliser dans le temps additionnel du premier acte avec une tête dont la trajectoire passait au-dessus de la transversale olympienne, l'OM, de son côté, se montrait dangereux à l'heure de jeu. Suite à un service d'Amavi, Rongier tentait sa chance du droit et sa tentative heurtait le poteau d'un Reynet battu. Marseille gérait ensuite bien sa fin de partie, concédant très peu d'occasions et se montrant maître des échanges. Seule ombre au tableau pour les coéquipiers de Dario Benedetto, la blessure de l'attaquant argentin, touché à la cheville droite et qui avait dû céder sa place à Aké en première période (41e).À noter la belle initiative des Marseillais, qui ont arboré un drapeau libanais sur leur maillot pendant le match afin de soutenir la nation endeuillée par l'explosion qui avait ravagé une partie de la ville de Beyrouth il y a quelques jours.