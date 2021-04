Christophe Galtier a eu beau rassurer Rudi Garcia en lui assurant qu'il n'avait pas été contacté personnellement par Jean-Michel Aulas, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sent que son avenir ne s'inscrira probablement pas au Groupama Stadium. Même s'il a déclaré il y a une semaine qu'il avait "envie de continuer", Rudi Garcia n'en a pas moins mandaté ses représentants pour qu'ils lui trouvent un autre point de chute. De son côté, l'OL a deux pistes en tête.



Comme le relate L’Équipe ce dimanche dans ses colonnes, le club rhodanien n'aurait que peu de chances d'attirer Christophe Galtier, premier successeur évoqué de Garcia, mais en contact avec un OGC Nice prêt à lui offrir un pont d'or. Du coup, Jean-Michel Aulas et ses recruteurs auraient deux cibles prioritaires.

Deux pistes étrangères

La première mènerait à Peter Bosz, passé notamment par le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Un homme qui a l'avantage d'être libre de tout engagement. La seconde piste serait Roberto De Zerbi, loué pour pour son travail, mais annoncé en partance de Sassuolo. L’Équipe précise néanmoins que "de nombreux autre noms circulent", mais "qu'aucun contact n'a été pris nulle part pour l'instant".