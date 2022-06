Médias : Mbappé lance sa société de production aux États-Unis

Le cœur de cible sera la jeunesse



WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.

Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo



— WME Sports (@WME_Sports) June 15, 2022

WME Sports "ciblera les marques et les plateformes qui cherchent à approfondir leur engagement auprès des consommateurs", en priorisant "le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel".

. En effet, avec Zebra Valley, une entreprise qu'il vient de lancer, l'attaquant du PSG et des Bleus se lance dans la production audiovisuelle. Cette information a été dévoilée par WME Sports, une société d'agents de stars qui a annoncé sur Twitter avoir conclu un contrat avec le champion du monde 2018. Ce dernier a d'ailleurs partagé l'information auprès de ses abonnés via un Retweet.a indiqué l'agence sur Twitter. D'après des informations du Hollywood Reporter, cette société sera basée à Los Angeles et Zebra Valley financera des productions scénarisées et non-scénarisées ainsi que des formats animés. Le média indique que cette société de divertissement "".