Mbappé vise Zlatan face à l’OM

Leader incontesté du championnat, le Paris Saint-Germain se déplace au stade Vélodrome ce dimanche pour un Classique qui beaucoup espèrent enthousiasmant. Dans ses rangs, le club parisien pourra une nouvelle fois compter sur un Kylian Mbappé dont ce sera la sixième participation à un tel duel. Toujours décisif, l'attaquant aura cette fois l'occasion d'égaliser, voire de battre, un record détenu par Zlatan Ibrahimovic.

Le géant suédois est en effet seul détenteur du plus grand nombre de buts inscrits dans l'histoire du Classique en championnat avec un total de sept réalisations. Mbappé en est quant à lui à six, lui qui a marqué à chacune de ses apparitions lors des OM-PSG et PSG-OM qu'il a pu disputer. S'il venait à marquer au stade Vélodrome, il réduirait également l'écart avec ce même Zlatan qui est également le meilleur buteur (11 buts) des affrontements entre Paris et Marseille, toutes compétitions confondues.

Les statistiques sont en tout cas favorables au Bondynois qui a remporté neuf des dix matchs qu'il a joué face à Marseille depuis le début de sa carrière.